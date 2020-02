Parma, Colombi: “Nessuna rivincita personale ma pareggio contro il Cagliari mi fa felice”

“Sono felice di essere qua e sono contento di aver portato a casa un punto importante“. E’ questo il commento di Simone Colombi, portiere del Parma, dopo il pareggio di oggi contro il Cagliari: “Non c’è stata nessuna rivincita oggi per me, anzi sono stato contento di tornare qui a Cagliari che mi ha permesso di fare l’esordio in Serie A e devo ringraziarli. E’ tutta esperienza che ho fatto, ora sono contento di essere qui e per la gara di oggi”.

“Abbiamo affrontato un Cagliari forte, non è un caso la classifica che ha. Hanno investito tanto sul mercato estivo e fino alla fine rimarrà a lottare per queste posizioni. Abbiamo passato diverse giornate con diversi infortunati ma credo che questo gruppo ha sempre risposto alla grande dimostrando compattezza. E’ normale che i calciatori importanti fanno la differenza ma il segreto di questo gruppo è che anche gli altri ragazzi, coloro che magari hanno giocato meno, si son sempre messi a disposizione e hanno sempre risposto sempre quando sono stati chiamati in causa. Anche per noi essere lassù non è un caso perché c’è tanto lavoro dietro. Puntiamo alla salvezza come sempre, puntiamo a fare i punti necessari a salvarci il prima possibile e poi se è il caso ci si diverte. Ma il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza“.