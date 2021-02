Parma, Conti carico: “Ho sentito D’Aversa prima di venire. Convinto che possiamo raggiungere la salvezza”

Andrea Conti si presenta al Parma. L’esterno destro ex Milan è diventato nelle scorse giornate un nuovo calciatore ducale e ha già fatto il suo esordio con la nuova maglia. Presentato ufficialmente nelle scorse ore, il classe 1994 ha commentato in conferenza stampa il momento dei suoi e le aspettative per questa seconda parte di stagione che vedrà la squadra impegnata nella lotta alla permanenza nella massima serie.

Parma, Conti si presenta

“Conoscevo mister D’Aversa già da tanti anni, so come lavora. L’ho sentito spesso prima del mio trasferimento qui, sapevo che avevo bisogno di cambiare e ho deciso di venire qui”, ha spiegato Conti sul suo addio al Milan e l’approdo al Parma. “Sono qui comunque non solo per l’allenatore ma anche per la società. Parliamo di una società seria, solida, storica: sono convinto che possiamo fare bene”.

Proprio sul futuro della stagione e la lotta alla salvezza: “La situazione non è semplice, però la squadra ha qualità, ci sono giocatori di alto livello e da questa domenica per noi parte un nuovo campionato. Siamo convinti che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”. E ancora: “Cosa manca alla squadra per fare risultati? Forse un po’ di consapevolezza nei propri mezzi, la squadra c’è, i giocatori sono di un livello superiore alla semplice salvezza. Questa consapevolezza e la sicurezza si acquisiscono ottenendo risultati positivi. Quanti punti bisogna fare a febbraio? Noi giocheremo ogni gara per vincere e fare più punti possibili sempre”.