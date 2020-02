Parma, Cornelius cerca il tifoso colpito: “Ti va una birra con me?”

Una birra con Andreas Cornelius. Non è uno scherzo, ma l’ultima iniziativa del Parma insieme al suo attaccante per rimediare con ironia e gentilezza al tiro del centravanti durante il riscaldamento prima della sfida contro il Sassuolo. La pallonata ha colpito un tifoso rovesciandogli la birra. La notizia era diventata virale e il giocatore, per farsi perdonare ha scelto una soluzione davvero originale. Questo l’invito con un videomessaggio caricato sui social del Parma: “Ciao, questo video è per la persona che ho colpito durante il riscaldamento con il Sassuolo. Mi spiace prima di tutto, e ovviamente di ripagherò la birra. Ci possiamo incontrare e bere qualcosa insieme. Io berrò certamente un succo di mela e tu una birra”.