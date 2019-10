Parma, Cornelius suggerisce D’Aversa: “Io e Inglese possiamo giocare insieme…”

Subito in gol alla prima da titolare Andreas Cornelius, attaccante del Parma che ha inserito il proprio nome sul tabellino dei marcatori in occasione della gara vinta per 3-2 contro il Torino. Il danese, in queste ore, ha incontrato i tifosi allo stadio Tardini. Queste le sue parole raccolte da ParmaLive.com.

CAMPIONATO – “Con il Torino ho vissuto una bellissima serata. Al di là del gol mi è piaciuta molto la mentalità che la squadra ha dimostrato anche dopo essere andata in svantaggio ed aver sbagliato un calcio di rigore. Sappiamo che ci sono squadre più forti di noi, ma giocando come sappiamo possiamo fare risultato contro tutti”.

CALCIO ITALIANO E FRANCESE – “C’è una cultura del calcio diversa fra Italia e Francia: qua c’è più attenzione alla tattica e ai dettagli, mentre là c’è più fisicità e rapidità. Lo scorso anno ho imparato molto da Gasperini a Bergamo e quest’anno la nuova esperienza è iniziata nel migliore dei modi”.

INGLESE – “Coppia con Inglese? E’ un’opportunità. In allenamento non ci abbiamo lavorato molto, ma per gli avversari può essere difficile avere di fronte due attaccanti di peso contemporaneamente”.