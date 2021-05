Parma, D’Aversa: “Abbiamo bisogno dei tifosi e spero in B…”

Ultima gara casalinga in A per il Parma

Al termine di Parma-Sassuolo, il commento di Mister D’Aversa in sala stampa: “Credo che sotto l’aspetto dell’impegno i ragazzi abbiano dato il massimo, se analizziamo le due squadre in campo c’era una differenza di qualità che ha inciso sul risultato finale. Per numero di occasioni la partita è stata equilibrata, ma il risultato dice che il Sassuolo esce dal campo vincente per 1-3. Troppe le ingenuità nel concedere gol alle squadre avversarie, quando ci sono in campo tanti giovani può accadere, è un percorso di crescita che li riguarda; ma il rammarico maggiore è per le occasioni da gol create e non concretizzate, in alcune circostanze è stato bravo Consigli ma credo anche che la determinazione nel cercare di fare gol ha influito, oltre alla qualità del Sassuolo. La differenza con questi giocatori che arrivano in nazionale – come Berardi o Caputo – è che fanno le cose non tanto per farle ma con la cattiveria giusta, la differenza oggi è stata questa”