Parma, D’Aversa: “Abbiamo fatto troppo poco per vincere la gara”

Va in archivio il derby emiliano tra Spal e Parma. Il tecnico dei gialloblu Roberto D’Aversa ha commentato la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Quello che temevo si è avverato. Abbiamo fatto poco per ottenere un risultato positivo. Oggi c’è poco da salvare. Una giornata storta dopo tante gare positive. Può succedere in un anno, ora ce la siamo giocata. Abbiamo fatto davvero troppo poco. Dovremo lavorare duramente. Ieri in conferenza avevo detto che il risultato era importante per noi tanto quanto per loro. In campo si è vista una certa differenza. Il nostro DNA è quello di lottare sul singolo pallone. Non colpevolizzo i ragazzi, sono giornate storte che capitano. Come le vittorie servono, così le sconfitte possono insegnare. Oggi si poteva salire ed arrivare in una posizione di classifica che non ci compete normalmente, ma che avrebbe fatto piacere”.