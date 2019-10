Parma, D’Aversa: “Ai numeri non avremmo meritato la sconfitta. Loro più brillanti inizialmente”

Non dà continuità al successo col Genoa e al pareggio con l’Inter il Parma, che cade nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona. Queste le parole del tecnico dei crociati Roberto D’Aversa a Dazn: “C’è dispiacere, i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione creando tanto e concedendo poco, e di solito il Verona attacca di più rispetto a stasera. Purtroppo portiamo zero punti a casa, ma analizzando i numeri bisogna dire che non avremmo meritato la sconfitta. Sulla brillantezza fisica è normale che inizialmente sia mancata, avendo avuto un giorno in meno per prepararla rispetto a loro, ma nel secondo tempo siamo cresciuti. In quei 10 minuti in avvio sono stati più brillanti loro e infatti sono passati in vantaggio, andando a segnare con determinazione. Noi abbiamo mancato il gol solo per questione di centimetri, se Gervinho ha preso la traversa è solo per sfortuna. Kulusevski prima punta? Nasce come trequartista, ma può fare il perno offensivo perché viene a lavorare la palla e la gestisce bene”.