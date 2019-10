Parma, D’Aversa: “Andiamo a fare una battaglia, conterà la testa. Contenti per Gagliolo”

Si gioca domani, sabato 5 ottobre, alle ore 15 allo Stadio Mazza di Ferrara la partita fra Spal e Parma. Abbiamo già letto le parole di mister Leonardo Semplici in conferenza stampa, ecco invece quelle dell’allenatore ducale Roberto D’Aversa: “Non desta preoccupazione avere gare così ravvicinate, la cosa più importante è la testa: ad esempio Cornelius, che gioca meno, nell’ultima giornata ha fatto una gran partita. Loro partiranno forte e sono bravi ad aggredirti alti, meritavano qualcosa in più in questi primi turni, noi vogliamo portare a casa il risultato e faremo di tutto per farcela. Tolti Laurini e Darmian, tutti sono convocati: andremo a fare una battaglia”.

E ancora sul match: “La Spal vorrà anche approfittare del fattore campo, noi dobbiamo essere bravi con la palla fra i piedi, sarà fondamentale non dare loro entusiasmo, quindi bisogna essere cattivi e determinati, fare risultato domani è importantissimo. Questi ragazzi cercano sempre di portare a casa punti, anche con la Juventus è stata fatta un’ottima prestazione, la mentalità si crea anche negli allenamenti, ma non sempre il risultato ci premia”.

Sui singoli e la convocazione di Gagliolo in Nazionale: “Sto valutando se far giocare Kucka, mentre Inglese ha avuto qualche problemino che non ha del tutto smaltino, vedremo domani chi scenderà in campo. Cornelius è importante, si è ben comportato e si è sempre allenato. Siamo contenti per Gagliolo he giocherà con la Svezia, l’obiettivo è sempre arrivare in Nazionale e lui ha dimostrato col lavoro di poterci arrivare”.