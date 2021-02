Parma, D’Aversa: “Avremmo dovuto chiudere la gara. Salvo la prestazione”

Il Parma sogna una vittoria che manca da troppo tempo. A risvegliare i ducali dal sogno ci pensa l’Udinese, mai doma e pronta a sfruttare le amnesie degli avversari. Così il 2-2 lascia i gialloblu in zona retrocessione.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Il tecnico Roberto D’Aversa commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ci deve essere delusione per il risultato non portato a casa, soprattutto tenendo conto della prestazione che hanno fatto questi ragazzi. E’ la dimostrazione che in Serie A se c’è l’occasione per ammazzare l’avversario bisogna farlo. Perché è vero che siamo andati in doppio vantaggio ma ci sono state altre occasioni in cui potevamo concretizzare meglio e alla fine abbiamo concesso due occasioni con cui l’Udinese ha pareggiato la partita. Detto questo nel finale abbiamo comunque avuto due occasioni clamorose per portare a casa i tre punti. Ci deve essere sconforto per il risultato ma non per la prestazione perché abbiamo fatto una buona gara. Concedetemi però che anche qualcosa nella gestione della partita da parte dell’arbitro va rivisto, ma alcuni episodi possono condizionare la partita. Da una parte e dall’altra, ci sono stati episodi sia a nostro favore che contro di noi, ma con il risultato che c’era sul campo sicuramente ha influenzato nei nostri confronti. Poi guardiamo i cartellini, ci sono stati più gialli che falli. Ci penserà qualcun altro a valutare l’operato dell’arbitro, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Per quanto riguarda Gervinho, c’era già stata una decisione di non farlo partire dall’inizio, l’ho sempre utilizzato. Ho condiviso con lui la scelta, ha una certa età e va gestito nella settimana e nelle partite. Poi ci sono state delle situazioni particolare, mi aspetto la massima professionalità anche fuori dal campo da parte di entrambi”.