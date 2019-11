Parma, D’Aversa: “Avremmo meritato di vincere. Quel gol al 95′ ci deve servire da lezione”

Pareggio agguantato in extremis dal Bologna nel derby emiliano col Parma, che finisce quindi 2-2. I ducali falliscono così l’occasione di agganciare il Napoli a 20 punti per un gol arrivato oltre il tempo di recupero assegnato dall’arbitro. Ecco le parole del tecnico Roberto D’Aversa a Dazn dopo il match: “Analizzando la varie occasioni da gol create, penso che avremmo meritato di vincere. I ragazzi hanno disputato una partita bellissima, questo gol nel finale ci deve servire da lezione, perché per la prestazione offerta certe gare vanno portate a casa col risultato pieno”.

E ancora: “Ci sono state molte azioni manovrate, dove abbiamo peccato nell’ultimo passaggio. Non solamente ripartenze. E che sfortuna su quel palo di Kulusevski, ha calciato benissimo. In questo momento, con lui, bisogna essere bravi a tenerlo tranquillo, troppe le voci su di lui. Ha dimostrato di essere un ragazzo intelligente, sta continuando lo stesso a fare la differenza: abbina spessore umano a grande tecnica, gli ripeto che arrivare su certi palcoscenici è facile, rimanerci è ben più difficile”.