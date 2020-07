Parma, D’Aversa: “Bisogna ritrovare fame e cattiveria”

Altro intreccio emiliano nella 32esima giornata di campionato. Domenica alle 19.30 al Tardini andrà in scena Parma – Bologna e Roberto D’Aversa in conferenza stampa ha annunciato il ritorno di Roberto Inglese dopo un lungo stop.

D’AVERSA: “BISOGNA RITROVARE LA FAME”

Queste le sue parole in conferenza: “Quello che conta è l’interpretazione, il voler portare a casa il risultato, quella fame che ci ha portato a conquistare 39 punti ma che non significa aver già raggiunto il nostro obiettivo. Bisogna far sì che si ritorni in campo con quella determinazione, con quella cattiveria e con quella concentrazione perché quello che si sta concedendo, spesso e volentieri, si sta concedendo per attenzione: una squadra che ha l’obiettivo della salvezza non può venir meno da queste caratteristiche. Come sta la squadra? Bisogna aspettare fino all’ultimo momento, tra il recupero e le diverse problematiche dei singoli calciatori. Domani non ci sarà Cornelius perché ha avuto un problema muscolare però allo stesso tempo rientra Roberto Inglese dopo un lungo periodo. E’ chiaro che il minutaggio che ha a disposizione non può essere quello di una partita intera ma averlo con noi è una cosa molto importante“.

Tesserato positivo

Riguardo alla positività del tesserato del Parma, D’Aversa ha dichiarato: “E’ venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo“.