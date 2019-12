Parma, D’Aversa: “Bravi a riprendere una gara difficile”

Si è conclusa da poco la sfida tra Parma e Brescia. L’allenatore gialloblu Roberto D’Aversa commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Nella ripresa siamo calati e abbiamo concesso qualcosa in più. I ragazzi sono stati bravi a crederci e a riprendere la gara. Per come si era messa la partita devo fare loro i complimenti anche se non concludiamo l’anno come speravamo. Credo che a volte si sminuisca il lavoro di questi ragazzi. Credo stiano facendo un grande lavoro. Dobbiamo tornare più convinti e ambiziosi dopo la sosta. Kulusevski? Tra le linee sa essere devastante. Nella tre quarti può andare alla conclusione o fare assist. Come struttura e concetto sfrutta meglio le sue qualità in avanti. Credo sia la soluzione migliore per tutti se concludesse l’anno da noi”.