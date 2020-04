Parma, D’Aversa: “Bruno Alves? Come Cristiano Ronaldo, vi svelo il perché…”

Con il campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa si è concesso ai microfoni di Tuttosport per un’intervista, durante la quale si è soffermato a parlare del difensore Bruno Alves svelandone un particolare retroscena.

CR7 – “Bruno segue l’esempio di Cristiano Ronaldo: anche lui, come il fuoriclasse della Juventus, è maniacale nella cura del corpo e dell’alimentazione. Ad esempio se c’è il sole lui si mette a petto nudo per assumerne la vitamina D anche se siamo a dicembre. A fine allenamento, invece, beve le uova di quaglia selezionandole con grande attenzione: scarta quelle che galleggiano e sceglie solo che quelle che vanno a fondo perché piene. Come Cristiano, anche lui sembra più giovane della sua età…”.

PARMA, FAGGIANO: “RIPRESA? OGNI IPOTESI E’ SUPERFLUA. NO A CAMPIONATO A 22 SQUADRE”