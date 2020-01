Parma, D’Aversa: “Cagliari vera sorpresa. Gervinho? Non si presenta da giorni agli allenamenti…”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. Il tecnico dei gialloblù ha presentato il match valido per la 22^ giornata di campionato. Ecco le sue parole:

AVVERSARIO – “Il Cagliari nelle ultime due partite ha pareggiato, è in ripresa dopo quattro sconfitte. Hanno fatto un girone d’andata strepitoso, col Verona è la sorpresa del campionato. Ragioniamo sulla prestazione del Cagliari con l’Inter, hanno ambizioni oltre la salvezza, domani sarà stimolante, difficile, sappiamo com’è finita quest’anno, dobbiamo dare battaglia a una squadra forte. L’ultimo mese non cancella quanto di buono ha fatto il Cagliari. Hanno perso anche loro calciatori importanti come Pavoletti. Maran è un grande allenatore e credo che se ne parli poco”. “Domani mi aspetto una gara intensa, dobbiamo essere pronti mentalmente. Il Cagliari è una squadra di ottime qualità”.

SQUADRA – “Gervinho non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa possibilità, credo sia stato venduto. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione”. “Domani sarà una partita stimolante e difficile, dobbiamo arrivare mentalmente preparati per affrontare una squadra forte”. “Grassi verrà con noi, mi ha dato la sua disponibilità anche se questa settimana si è allenato poco per via di un virus”. “Cornelius ha avuto un problemino, ha terminato anzitempo l’allenamento e mi auguro domani di averlo a disposizione”, ha detto D’Aversa.