Parma, D’Aversa: “Ci facciamo gol da soli. Deve scattare qualcosa nella nostra testa”

Il Parma assapora la vittoria sulla Fiorentina, ma viene riacciuffato proprio in extremis. I gialloblu restano ancora nella zona retrocessione, a meno cinque dal quartultimo posto.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Il tecnico Roberto D’Aversa analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Nelle ultime partite, la squadra è stata sempre alla pari dell’avversario. Andiamo facilmente in gol, ma non riusciamo a portare a casa il risultato pieno. Oggi ci siamo fatti gol da soli sul terzo e anche sul primo. Stiamo giocando bene. Siamo in questa posizione in classifica per via di qualche difetto. Non mi spiego il risultato di oggi. Eravamo contro una squadra in difficoltà. Mancavano tre minuti. Commettiamo errori di inesperienza anche se abbiamo giocatori esperti. Troppe volte facciamo risorgere facilmente gli avversari. Supereremo questa delusione, come fatto con le altre gare. La Serie A non ammette cali di concentrazione. Bisogna far scattare qualcosa nella nostra testa. Bisogna trovare una soluzione”.