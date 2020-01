Parma, D’Aversa: “Con il Lecce scontro salvezza, non possiamo sbagliare. Gervinho? Verrà in panchina”

Gara da non fallire per il Parma, che, dopo il duro ko per 5-0 della scorsa settimana contro l’Atalanta, ospiterà nella serata di domani il Lecce. Una sfida che è stata così presentata dal tecnico Roberto D’Aversa in conferenza stampa.

ATTACCO – “Gervinho non giocherà dall’inizio, ha fatto solamente due allenamenti con il gruppo. Averlo a disposizione anche solamente per 15-20 minuti è comunque importante. Inglese ha lavorato di più rispetto a Cornelius e quindi è più pronto sotto l’aspetto fisico. La scelta la faremo domani in base anche alle condizioni di entrambi. Kucka in attacco? Dipende dalle caratteristiche e dal tipo di partita che vorremo fare. Probabilmente, però, ci sarà qualcun altro in quella posizione domani”.

LECCE – “Nel Lecce rivedo un po’ il nostro percorso. Hanno una società e un allenatore che hanno lavorato bene in questi anni, facendo il doppio salto. Nel loro campionato rivedo il Parma dell’anno scorso. Non sarà semplice, in trasferta si esprimono meglio che in casa sfruttando le ripartenze. Loro cercano sempre di giocare e non disdegnano le verticalizzazioni immediate. Per noi sarà una gara importante: sarà uno scontro salvezza, l’ho paragonata alla partita con la Spal della scorsa stagione. Sarà una di quelle sfide che può condizionare il resto del campionato. Dovremo cercare di portare a casa il risultato pieno”.

ASSENZE – “Iacoponi si è allenato oggi con la squadra ed anche Bruno Alves si è riaggregato. Destano più preoccupazione Scozzarella e Grassi, valuteremo fino all’ultimo”.

KURTIC – “La sua qualità la conosciamo. Gli ho parlato per dirgli che ho bisogno della sua personalità: poteva fare molto di più nella sua carriera. Ha potenzialità enormi”.

POST-ATALANTA – “In settimana si è parlato tanto. Come allenatore ho fatto io per primo autocritica, è stata una sconfitta brutta, ma per una squadra come noi può capitare. Ci facciamo influenzare dal fatto che si chiama Atalanta, ma anche ieri ha messo sotto la prima in classifica”.