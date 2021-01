Parma, D’Aversa: “Con la Samp ci siamo fatti due gol da soli adesso rinforzi”

Il commento del tecnico Roberto D’Aversa dopo il ko interno con la Sampdoria ai microfoni di Sky. “La gara di oggi ha dimostrato che abbiamo bisogno di rinforzi visto che siamo in difficoltà numerica. Oggi ci siamo fatti due gol da soli e bisogna eliminare certi errori specie contro avversari come la Samp che ha attaccanti di qualità. La classifica la guardiamo e siamo sempre qui a recriminare dopo le sconfitte, ma evidentemente non facciamo le cose bene. Bisogna migliorare la condizione fisica e mentale per invertire la rotta e acquisire maggiore autostima. Speriamo di raggiungere la salvezza con un buon girone di ritorno”.