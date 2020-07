Parma, D’Aversa: “Creato tanto. Il pareggio sarebbe stato stretto”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro l’Atalanta, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Queste le sue parole in conferenza: “Ho sentito che concede poco l’Atalanta, invece la mia squadra ha creato tanto. C’è ingenuità nel primo gol, la palla è passata in mezzo alla barriera. Il pareggio sarebbe stato stretto, commentiamo una sconfitta”. Poi un commento sulla gara di Kulusevski: “Impressionare nel campionato Primavera è una cosa, quando è arrivato qui impressionava. Ha quantità, corre 12 km, ma ha qualità. Può migliorare, ma se capisce che quando arriva vicino all’area il difensore non interviene perché il rischia il rigore… può fare ancora meglio. È un giocatore mentalizzato, quelli che crescono nell’Atalanta partono con una marcia in più. Può fare la differenza anche alla Juventus”.