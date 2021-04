Parma, D’Aversa deluso: “Non possiamo buttar via le partite in questo modo”

Non basta una buona reazione per strappare il pari contro il Milan. Il Parma si arrende e perde una nuova occasione per provare a riavvicinarsi alla zona salvezza, distante sempre quattro lunghezze.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Il tecnico Roberto D’Aversa interviene ai microfoni di Sky Sport: “Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Il Milan veniva da una partita difficile. Analizzando i numeri, non meritavamo la sconfitta. Abbiamo buttato via la partita nel primo tempo. In tanti hanno fatto una gara sotto ritmo. La responsabilità è di tutti. Nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. Avremmo potuto far meglio. Non ci possiamo permettere di buttar via partite così. Non possiamo partire in maniera così timida e remissiva. La squadra è stata troppo rinunciataria e timida, con poca volta di tenere la palla nel primo tempo. Negli anni passati l’obiettivo si raggiungeva matematicamente. Si facevano 25-28 punti in un girone. Quest’anno si prendono tanti gol. Abbiamo migliorato sotto l’aspetto fisico. Siamo tra le squadre che corrono di più. Subiamo troppe reti. Credo si sia persa una caratteristica nostra negli anni scorsi, quando prima di segnarci servivano molti tiri. Manca l’episodio positivo”.