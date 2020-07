Parma, D’Aversa: “Dobbiamo ammazzare l’avversario e chiudere le partite”

Nonostante le sconfitte cocenti contro Inter ed Hellas Verona il Parma di D’Aversa vuole ricominciare a fare risultati. La zona Europa è ad un passo e l’allenatore dei Ducali contro la Fiorentina non vuole commettere gli errori delle partite precedenti.

D’Aversa: “Dobbiamo ammazzare le partite

In conferenza stampa D’Aversa ha parlato così: “Analizzando entrambe le partite, quella con l’Inter e quella con l’Hellas Verona, c’è rammarico, c’è rabbia, c’è delusione. Credo i ragazzi non meritassero di perdere in nessuna delle due gare. Sotto l’aspetto del gioco la squadra si è ben comportata ma bisogna ragionare sul fatto che comunque abbiamo portato a casa zero punti e quindi qualcosa abbiamo sbagliato. Dobbiamo essere bravi, nella partita di domani, a riprenderci quello che abbiamo lasciato sul campo in queste due gare. Mi riferisco soprattutto ai punti perché la prestazione c’è stata in entrambe le sfide. E’ chiaro che abbiamo commesso degli errori che dobbiamo cercare di non ricommettere. Per errori intendo anche fare gol lì dove c’è la possibilità di farlo, sportivamente parlando dobbiamo essere bravi ad ammazzare l’avversario e a chiudere le partite: mi riferisco alla prima partita con l’Inter ma anche alla gara con l’Hellas Verona in cui abbiamo subito il terzo gol nel nostro momento migliore dopo che abbiamo sbagliato diverse situazioni da gol. Tutto questo ci deve servire per affrontare al meglio la partita di domani, in maniera più determinata, per cercare di riprendere il nostro cammino. Dobbiamo cercare di raggiungere un risultato pieno per cancellare la delusione di queste due gare“.