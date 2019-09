Parma, D’Aversa: “Faremo di tutto per portare a casa il risultato col Torino”

Il posticipo di Serie A si giocherà lunedì sera e vedrà fronteggiarsi Parma e Torino. Ecco le parole nella conferenza stampa della vigilia da parte dell’allenatore ducale Roberto D’Aversa: “Col Sassuolo abbiamo sprecato molto, ora abbiamo avuto un giorno in più del Torino per recuperare le energie. Sono forti sia a livello fisico che tecnico, dobbiamo essere bravi a giocare di reparto e capire i loro difetti. Sicuramente peserà l’assenza di Darmian, che ha avuto un problemino, ma chi prenderà il suo posto farà bene, ne sono certo. Hernani penso che stia giocando alla grande, così come Laurini e Kulusevski. Col Sassuolo ci abbiamo creduto fino all’ultimo, però tutte quelle occasioni vanno sfruttate. Domani si gioca in casa, faremo di tutto per portare a casa il risultato: ogni volta bisogna giocare come se fosse l’ultima partita, quella decisiva”.