Parma, D’Aversa: “Fatta una partita importante. Il rammarico è per il primo tempo…”

Il contropiede del Parma andrebbe brevettato, come dicono a Sky Sport. Show di Kulusevski e Gervinho, Napoli di Gattuso battuto nei minuti di recupero. Ecco le parole del mister ducale Roberto D’Aversa all’emittente televisiva: “Il rammarico di oggi è che nei primi 10-15 minuti potevamo appesantire il risultato, sbagliando le occasioni abbiamo ridato forza agli avversari. Nel finale i ragazzi hanno trovato la benzina per andare a trovare il vantaggio, e tutti i punti guadagnati fin qui è merito di ciò che si guadagnano sul campo. Per noi cambia tanto in prospettiva? Pensiamo alla partita della prossima settimana, adesso pensiamo al match contro il Brescia e sarà molto difficile. Kulusevski-Gervinho? Non era semplice leggere le varie situazioni a destra e a sinistra, sono stati molto bravi, ma i meriti vanno alla squadra che ha disputato una prova ottima”.

Sull’andamento: “Dopo il Cagliari, chi sta andando al di sopra delle aspettative ci siamo noi”.