Parma, D’Aversa furibondo: “Rigore netto per noi. Di Bello faceva il simpatico all’intervallo”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match casalingo perso contro la Lazio per via di una rete di Caicedo. Ecco le parole del mister furioso nei confronti dell’arbitro per un fallo di Acerbi su Cornelius:

FURIA – “Cosa devo dire di più di quello che si vede? Tutte le immagini mostrano che è rigore netto, cosa dobbiamo commentare? Stasera faccio fatica a dire qualcosa. Quando i ragazzi sono i più corretti del campionato, si passa per stupidi. Poi, che l’arbitro faccia il simpatico nell’intervallo è inutile. Ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Io cosa devo dire ai miei ragazzi stasera? Gli alibi non si creano ma oggi faccio fatica a dir loro questo. Perché non è andato al Var? Evidentemente non è andato a vedere perché avrebbe dovuto dare il rigore. Le parole di Simone, che è un amico, mi fanno dispiacere. Se non si utilizza neanche il VAR, siamo tornati indietro. Quello che abbiamo visto è palese, gli errori capitano, ma non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti. Non posso stare zitto ora, o passo per stupido”.