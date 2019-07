Parma, D’Aversa: “Gara contro la Juventus alla prima giornata diversa dalle altre. Nulla è scontato…”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club ducale in merito alla stagione ormai alle porte. Dopo il sorteggio dei calendari, il mister ha detto la sua anche sull’esordio complicato contro i campioni d’Italia della Juventus.

PRIMA GIORNATA – “La prima contro la Juventus? Premesso che il calendario alla fine ti porta ad affrontare tutte le squadre, per noi chiaramente la prima di campionato non è una partita come le altre, perché sappiamo quanto la nostra tifoseria tenga a questa gara. Quest’inizio dev’essere uno stimolo per affrontarla nel miglior modo possibile. Quello che dobbiamo fare e affrontare ogni singola partita cercando di ottenere il massimo. Nulla è precluso quando si affrontano squadre più forti, e lo stesso vale quando magari si affrontano squadre alla stessa portata o sulla carta pià agevoli. Nulla è scontato. Dobbiamo scendere in campo ogni gara con la stessa cattiveria e la stesse determinazione che abbiamo avuto nella gran parte dello scorso campionato perché sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Poi è chiaro, dobbiamo ragionare in maniera ambiziosa, cercando di fare risultato già dalla prima giornata in una gara così importante. Lo scorso anno nel girone d’andata pur avendo perso è stata una gara molto importante per la convinzione nei propri mezzi. Affronteremo alla prima la squadra più forte del campionato, ma per fare risultato”, ha detto D’Aversa.