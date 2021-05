Parma, D’Aversa: “Gara emblema della stagione. Pari col Sassuolo la svolta”

Il tecnico dei ducali commenta la retrocessione in Serie B

Il tecnico Roberto D'Aversa interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "La partita rispecchia il campionato del Parma da quando sono arrivato io. Il Torino non ha fatto molto più di noi. Abbiamo subito gol su una disattenzione su rimessa laterale. Da stasera siamo retrocessi aritmeticamente. Dopo quattro anni si torna indietro di categoria. Siamo tutti responsabili di questo risultato. Futuro? Non ho il pensiero se sarò io il prossimo tecnico. Abbiamo avuto le occasioni per far bene, ma non siamo stati bravi a concretizzare. Affrontiamo tutto con frenesia. Per quanto riguarda la società, il club si sta attrezzando per un futuro roseo. Dispiace però che stiamo vivendo una situazione spiacevole. La retrocessione ci deve far retrocedere. Credo abbiano influito molto gli errori individuali, non per una questione di gioventù. La sterzata poteva arrivare con la vittoria del Sassuolo. Il pareggio ci ha fermato. Abbiamo avuto molte altre occasioni come contro Fiorentina e Udinese. Se si analizzano tanti errori commessi su palle inattive, si capisce che non è questione di equilibrio. Quando la gara diventa sporca ci perdiamo".