Parma, D’Aversa gela l’Inter: “Kulusevski non si muove: con noi fino a giugno”

Momento positivo per il Parma, reduce dalla brillante vittoria contro la Roma. Della stagione degli emiliani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico Roberto D’Aversa.

GRUPPO – “Questi ragazzi mi stanno stupendo. Malgrado le difficoltà numeriche, stanno facendo qualcosa di straordinario. Sono un allenatore fortunato, solamente un gruppo come questo avrebbe potuto sopperire a tali difficoltà. I giocatori scesi in campo stanno dimostrando di essere all’altezza dei compagni infortunati. Abbiamo fatto cose importanti, ma dobbiamo continuare a battere il ferro finché è caldo”.

ROMA – “E’ stata una grandissima soddisfazione. Avevamo già sfiorato un risultato del genere contro l’Inter e anche contro la Juventus abbiamo fatto una buona gara. Vincere contro una big ha valorizzato e premiato il nostro lavoro”.

MIHAJLOVIC – “Sta dando una prova di orgoglio, di forza e di determinazione. Gli darei la panchina d’oro per il grande girone di ritorno che ha fatto lo scorso anno. Dal punto di vista umano è un esempio per tutti noi. Mi piacerebbe vederlo in panchina la prossima settimana”.

GERVINHO – “Sta recuperando, valuteremo giovedì”.

CORNELIUS – “E’ un giocatore importante, ha caratteristiche ideali per il nostro gioco. Sta giocando perché sta lavorando sodo, non solamente per l’assenza di Inglese. Lui stesso dice che fin qui è la stagione migliore della sua carriera: spero possa continuare così”.

KULUSEVSKI – “Credo che sarebbe meglio per tutti se finisse qua la stagione. Lo scorso anno ha fatto solamente tre partite subentrando. E’ un ragazzo intelligente, oltre ad avere qualità enormi. Rimarrà con noi fino a giugno”.