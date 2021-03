Parma, D’Aversa: “Giocato alla pari con l’Inter. Non abbiamo il senso del pericolo”

Niente da fare per il Parma. I gialloblu cadono al cospetto dell’Inter e restano in piena zona retrocessione. La cura di Roberto D’Aversa, per il momento, ancora non dà gli effetti sperati.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Il tecnico analizza la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo finito la partita nella loro metà campo. Non abbiamo sfigurato contro la prima in classifica. L’Inter è stata brava ad approfittare di una situazione particolare, mentre sul secondo gol sono stati formidabili in contropiede, che è una delle caratteristiche dei nerazzurri. Abbiamo giocato alla pari con la capolista: dobbiamo credere di più nei nostri mezzi, ma concediamo troppe occasioni perché non c’è un senso del pericolo. La gara di stasera ci deve far affrontare il resto del campionato con più determinazione. Ci dà l’obbligo di affrontare le partite da qui a fine anno. Credo che, per quanto riguarda la prestazione, abbiamo sempre concluso in crescendo. Se si analizzano i gol, dobbiamo ragionare sui miglioramenti da fare. Dobbiamo essere più bravi a ragionare sulle caratteristiche degli avversari. Quando le cose vanno male, gira tutto peggio. Sullo 0-0 abbiamo avuto situazioni a favore non sfruttate. Le big ci devono servire da esempio. Se loro hanno la giusta cattiveria e vincono, non è un caso. La squadra comunque sta crescendo”.