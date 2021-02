Parma, D’Aversa: “Giochiamo con paura, serve altro per salvarsi. Troppi errori”

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Bentegodi: “Era importante portare a casa un risultato positivo e stasera siamo partiti bene, purtroppo giochiamo con dei pensieri negativi. La posizione di classifica non aiuta, ma dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato e in questo momento non lo stiamo facendo. L’unica partita che abbiamo giocato male è stata quella con il Bologna, poi io non credo a fortuna e sfortuna. Non mi interessa il lavoro che il club ha fatto con Liverani, io so che ora facciamo troppi errori. In questo momento dobbiamo riportare in campo quello che facciamo durante la settimana, un risultato positivo sarebbe la medicina più importante. Vedo paura e non è concepibile. Gli errori principali li hanno commessi i calciatori più esperti che invece dovrebbero aiutare i giovani e quelli che sanno poco la lingua”.