Parma, D’Aversa: “Grande prova nel primo tempo poi l’Inter è venuta fuori”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, ha analizzato il pari esterno sul terreno dell’Inter. “Abbiamo disputato una grande gara anche se abbiamo fatto meglio nel primo tempo per numero di occasioni create. Nel secondo tempo è venuta fuori l’Inter. Non recrimino nulla, risultato giusto. Bravi i ragazzi che in difficoltà sono riusciti a giocare una grande partita nonostante le assenze. L’Inter arrivava dalla vittoria sul Dortmund, di conseguenza il nostro pari acquisisce ulteriore significato. La gara l”avevamo preparata in ripartenza. L’interpretazione mi è piaciuta molto. Protagonista l’ex Inter Karamoh? Sì ci teneva a giocare qui, ora sta a lui dimostrare le qualità enormi che ha. Karamoh è migliorato, ma serve anche un numero più largo quando si tratta di giocare tanto in pochi giorni. Si può anche variare il sistema di gioco per affrontare ogni match al massimo. Non dimentico gli infortuni dello scorso anno che hanno condizionato pesantemente la seconda parte di stagione. Questo campionato è tosto, la classifica è molto corta”