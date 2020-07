Parma, D’Aversa: “Il Milan è forte, ma noi possiamo fare bene. Serve determinazione”

Nel mercoledì di Serie A Milan e Parma si giocano tanto. I rossoneri vogliono rimanere agganciati alla zona Europa, mentre il Parma vuole mettere fine alla serie di risultati negativi della ripresa. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio e il 2-2 agguantato dal Parma nel finale contro il Bologna fa capire la voglia degli uomini di D’Aversa di reagire alle sconfitte.

D’AVERSA: “CON IL MILAN PER FARE BENE”

Intervistato dai canali ufficiali del club, Roberto D’Aversa ha presentato la sfida di San Siro: “Il Milan è una squadra forte che ha un obiettivo ben preciso. In questo momento sta lottando per l’Europa League ma ad inizio campionato l’obiettivo dichiarato era la Champions League. Rispetto all’inizio c’è anche un calciatore come Ibrahimovic che penso abbia portato molto a livello tecnico, tattico e mentale per tutta la squadra”.

Situazione Parma

D’Aversa poi ha parlato della situazione della sua squadra: “Non sarà una partita semplice ma in Serie A di partite semplici non ce ne sono e lo abbiamo visto, lo abbiamo pagato a caro prezzo in queste cinque partite e soprattutto nelle quattro sconfitte perché se non andiamo in campo con determinazione, cattiveria, attenzione e voglia di mettere in difficoltà facciamo fatica. Se invece portiamo in campo queste caratteristiche, che ci hanno contraddistinto per gran parte del campionato, possiamo fare bene. Non dimentichiamo che i 40 punti li hanno raggiunti gli stessi miei calciatori che hanno fatto fino ad ora qualcosa di importante, non ci dobbiamo fare condizionare da questo periodo che non è stato positivo per i risultati ma sotto il punto di vista delle prestazioni hanno sempre fatto bene“.