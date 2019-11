Parma, D’Aversa: “Kulusevski? È meglio che Conte faccia la ronda altrove!”

Prima della gara contro la Roma, poi vinta 2-0, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa era stato chiaro: “Kulusevski via a gennaio? Non voglio nemmeno pensare che vada via qualche titolare dalla mia squadra, in questa situazione”. Le voci sul possibile approdo dello svedese all’Inter s’intensificano, così il mister dei ducali è intervenuto a Radio24 per ribadire il concetto: “Conte dovrà fare la ronda da qualche altra parte – ha detto simpaticamente sul suo ex allenatore e grande amico -. Ho un ottimo rapporto con lui, capisco che numericamente sono in difficoltà: è una rosa di grande qualità, ma corta. Più che sistemare i suoi problemi, devo io sistemare la nostra, di situazione – ha continuato D’Aversa nel suo discorso -. Al mercato in questo momento non ci penso, mi preme ora recuperare giocatori come Inglese e Grassi, oltre a Laurini. Spero, inoltre, che il guaio di Gervinho sia leggero”.