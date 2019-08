Parma, D’Aversa: “La gara con la Juventus? Sappiamo quanto la città ci tenga…”

Vittoria per 2-1 per il Parma nella gara amichevole disputata contro la Sampdoria. Al termine del match, ai microfoni di Sportitalia, il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa ha così commentato.

RISULTATO – “Pur sapendo che è solamente calcio estivo, si lavora sempre per migliorare e per fare risultato pieno. Nelle ultime due gare non ci eravamo riusciti, stavolta invece sì”.

OBIETTIVI – “Il nostro obiettivo rimane la salvezza, speriamo però di ottenerla con qualche giornata di anticipo. L’anno scorso abbiamo fatto un miracolo, ma nel finale abbiamo avuto troppi grattacapi”.

MERCATO – “Poter continuare a lavorare con gli stessi calciatori dell’anno scorso è un vantaggio, ma dobbiamo intervenire in difesa: la società lo sa”.

JUVENTUS – “Sappiamo bene il suo valore, ma nel calcio non c’è nulla di impossibile. Sappiamo quanto la città ci tenga e vogliamo subito muovere la classifica”.