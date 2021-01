Parma, D’Aversa: “La società sa come intervenire sul mercato”

Il Parma sfiora a lungo la vittoria contro il Sassuolo, ma viene ripreso proprio all’ultimo minuto. Il punto muove la classifica, ma i gialloblu restano in zona retrocessione. Il tecnico Roberto D’Aversa commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La società sa dove intervenire sul mercato. Chiaramente prima arrivano i giocatori e prima si raggiunge il nostro obiettivo. Kurtic? Per quanto ne so io, non va via. Le linee guida le ho dettate. Per me non è un giocatore in uscita”.