Parma, D’Aversa: “L’Udinese ha entusiasmo, ma noi stiamo crescendo. Mercato chiuso? Chiedete al direttore…”

Dopo il ko contro la Juventus, il Parma cerca il riscatto sul campo dell’Udinese. Queste le parole del tecnico Roberto D’Aversa in conferenza stampa.

INIZIO – “Con i bianconeri abbiamo disputato una buona gara, anche se ci è mancato il risultato. Con il mercato ancora aperto ci saranno le solite problematiche: mi auguro che in futuro qualcosa possa cambiare”.

UDINESE – “Loro affronteranno la partita con entusiasmo dopo la vittoria con il Milan. Ai rossoneri hanno concesso poco giocando bassi e compatti, per poi sfruttare le caratteristiche di alcuni loro giocatori. Abbiamo analizzato sia la nostra gara che quella dell’Udinese: noi abbiamo perso per un calcio d’angolo, loro hanno invece vinto allo stesso modo… Se non resteremo compatti potremmo andare in difficoltà: loro sfruttano infatti molto l’ampiezza”.

TUDOR – “Con Igor abbiamo un ottimo rapporto e ci siamo sentiti qualche mese fa: l’amicizia resta anche con il passare degli anni. Fino a questo momento ha fatto molto bene e quest’anno ha iniziato in maniera positiva. Non posso che augurargli le migliori fortune, a partire però dalla prossima partita”.

DARMIAN – “E’ molto bravo ed ha esperienza. Ci aiuterà molto, anche se domani non sarà a disposizione”.

MERCATO – “Mercato chiuso? Va chiesto al direttore. Fino alla scorsa settimana avevamo solamente cinque difensori, adesso siamo più completi”.

FORMAZIONE – “Su Pezzella ho qualche dubbio, così come su Grassi e Kucka, ma va bene così: quando la squadra cresce, i dubbi aumentano”.