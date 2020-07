Parma, D’Aversa: “Mi auguro ci sia la voglia di uscire da questa situazione”

Il Parma si prepara ad affrontare la Sampdoria. La squadra di D’Aversa arriva dalla pesante sconfitta contro il Milan e davanti avrà un avversario scomodo che nelle ultime 5 partite ha perso solamente un volta.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Queste le parole di D’Aversa alla vigilia della sfida del Tardini: “Sicuramente c’è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d’allarme: ognuno di noi deve avere l’orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa situazione. Mi auguro che ci siano la voglia, la determinazione e la cattiveria di portare a casa un risultato perché stiamo avendo un trend post-lockdown che potrebbe andare a rovinare tutto quello che di buono si è fatto prima”.