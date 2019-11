Parma, D’Aversa: “Milan? Non semplice. Analizziamo le squadre non dalla classifica ma per le qualità…”

Vigilia di campionato per il Parma di Roberto D’Aversa che domani sarà impegnato nella sfida complicata contro il Milan. I ducali, dopo la vittoria sulla Roma e il pari contro il Bologna, vogliono proseguire nel buon momento. Nonostante le assenze pesanti, su tutte quella di Inglese, il mister può sorridere per il recupero di Cornelius: “Si è allenato sia ieri che oggi con la squadra, risulta fra i convocati. Ragioneremo sul suo utilizzo, probabilmente parte dalla panchina”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

AVVERSARIO – “Analizziamo le altre non dalla classifica ma per le qualità, non affronteremo una partita semplice a considerare il Milan perché è dietro di noi. Sappiamo che non possiamo permetterci di andare in campo con superficialità, il nostro obiettivo è salvarci. Nel momento in cui mettiamo le nostre qualità allora si che potremmo toglierci soddisfazioni”.

SQUADRA – “Credo che la squadra stia crescendo rispetto agli anni passati. Quando sono arrivato eravamo in Lega Pro, quando si vincono i campionati trovare solidità ci vuole tempo. L’importanza della salvezza ottenuta la scorsa annata serviva per consolidare la categoria. Il campionato di A non ti permette di vivere sugli allori ma si deve ragionare su quello che verrà”. “Rivedremo Kucka attaccante? Innanzitutto, a Bologna, la scelta è ricaduta su Kucka perché può ricoprire tanti ruoli, in nazionale ha fatto anche il difensore centrale. Il pensiero di metterlo lì è per le qualità del Bologna, avevamo bisogno di un attaccante di struttura, come a volte abbiamo usato Kulusevski. A Bologna avevo bisogno di fisicità”.