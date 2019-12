Parma, D’Aversa: “Napoli difficile. Stadio con grande entusiasmo…”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. I ducali se la vedranno sabato sera alle 18 contro gli azzurri di Gattuso. Ecco le parole del mister sulla sfida:

SQUADRA – “Sia Scozzarella che Kucka non sono convocati, resteranno a Parma a lavorare. Inglese? Lo staff sanitario sta lavorando per renderlo disponibile per la partita prima delle vacanze. Ci auguriamo di recuperare il maggior numero di giocatori. Ho qualche in dubbio in più rispetto alle altre volte perché i ragazzi stanno bene. Questa settimana ho qualche dubbio. Sarà una gara difficile, in uno stadio che avrà entusiasmo. C’è l’ambizione di sfidare una squadra forte”.

NAPOLI -” Credo che il loro sistema di gioco sarà il 4-3-3, sulle situazioni da campo abbiamo ragionato su di noi e sulle loro caratteristiche. L’allenatore farà delle scelte, Insigne giocherà, ci sarà un dubbio a destra”, ha detto D’Aversa. “Ancelotti? C’è dispiacere per il fatto che è andato via Ancelotti che per un allenatore giovane ed emergente come me è un esempio. In bocca al lupo a Gattuso? Che faccia bene dopo la gara contro di noi…”.

TIFOSI E STADIO – “Dispiace non avere i nostri tifosi al seguito, si parla tanto delle famiglie allo stadio ma poi si allontana la gente. Le persone fanno sacrifici a livello economico e di tempo. In questo modo si allontanano le persone. La maggior parte degli stadi sono vecchi e di questo sono dispiaciuto”.