Parma, D’Aversa: “Napoli? Le partite proibitive sul campo possono dire il contrario. Dobbiamo lavorare”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli di Gattuso: “Per far sì che siamo al 100% manca ancora un qualcosina, come un risultato pieno. Se si va nello specifico, servirà del tempo per fare arrivare al top della forma alcuni giocatori. Abbiamo raccolto un punto in tre partite, dobbiamo velocizzare il nostro processo di crescita e continuare a crescere. Serve molto lavoro. Napoli? Domani si incontra una squadra forte, che dieci giorni fa ha dato 6 gol alla Fiorentina. Ragioniamo su questo, le partite proibitive sul campo possono dire il contrario. Man? Giocatore utile per noi, ci mancava un calciatore con quelle caratteristiche”.