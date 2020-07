Parma, D’Aversa non fa sconti: “Ognuno deve meritarsi la riconferma”

Il Parma si ferma anche a San Siro. I gialloblu crollano dopo un buon primo tempo. Festeggia il Milan per 3-1 e gli emiliani scivolano fuori dalla top 10. Il tecnico Roberto D’Aversa commenta il k.o. della sua squadra.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Roberto D’Aversa analizza i motivi della sconfitta rimediata dal Parma contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: “Non siamo partiti benissimo, siamo passati in vantaggio poi siamo stati rimontati. Ci sono momenti in cui ha fatto meglio il Milan e in altre abbiamo fatto meglio noi. Per quanto riguarda le reti incassate, in tre potevano uscire su Kessie e non abbiamo portato pressione. Su palla inattiva prima del lockdown difficilmente prendevamo gol. Sono cose che vanno migliorate, come la fame calcistica di portare a casa un risultato. Abbiamo avuto le possibilità di fare gol, è vero che abbiamo fatto 40 punti ma mancano cinque partite, dobbiamo guadagnarci tutti la riconferma ed è ora di pedalare. La prestazione c’è sempre stata ma non possiamo essere contenti di aver fatto cinque sconfitte su sei partite, c’è anche superficialità sui cambi. Dobbiamo fare meglio. Il Milan dopo il lockdown difficilmente aveva concesso così tante occasioni”.