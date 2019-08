Parma, D’Aversa: “Oggi il rammarico per il k.o. contro la Juve è ancora più grande”

Dopo averne parlato in conferenza stampa al fischio finale, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa è tornato a discutere del match di ieri perso 1-0 contro la Juventus: “Oggi il rammarico per la sconfitta è ancora più grande – ha detto a Radio24 -, dopo aver rivisto la partita ed averla analizzata più lucidamente. Avremmo meritato di più, ci dispiace per il nostro pubblico che era davvero numerose. La Juve ha pochissimi punti deboli, a volte hai la sensazione di poterli mettere in difficoltà, ma poi ritornano inarrestabili. Stanno cercando di aumentare livello della rosa per centrare la Champions League. Chi ruberei per il mio Parma? Douglas Costa: rapidissimo e altamente tecnico. Mi piace molto anche Matuidi, che copre molto e permette a Cristiano Ronaldo di rimanere lucido”.