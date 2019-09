Parma, D’Aversa: “Partita straordinaria dei ragazzi. La pausa ci fa bene, perché…”

Vittoria fondamentale del Parma in casa dell’Udinese per 3-1. Queste le parole del mister dei ducali Roberto D’Aversa rilasciate a Dazn: “Subito un gol mentre stavamo sviluppando noi le azioni, in più siamo stati ingenui perché sapevamo le caratteristiche di Lasagna. A parte quello, col doppio vantaggio Sepe è stato bravo e siamo riusciti a tener duro: andar sotto con l’Udinese e rimontare fuori casa non è facile. Nei primi 45′ ci intestardivamo in una zona del campo, poi però per com’è andata devo dire che i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Kulusevski? Uno di quelli che corre di più in Serie A, deve migliorare ma ha già un’ottima mentalità. Può essere devastante. La sosta? Sarebbe bello cavalcare l’entusiasmo, ma la pausa ci fa bene perché abbiamo qualche infortunato. In più facciamo integrare meglio i nuovi”.