Parma, D’Aversa: “Peccato per i gol subiti, per un’ora pari alla Lazio”

Il cambio di allenatore non aiuta il Parma. I gialloblu cadono in casa contro la Lazio e finiscono provvisoriamente in zona retrocessione, scavalcati dal Genoa, che ieri ha superato il Bologna.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Il tecnico Roberto D’Aversa commenta la sconfitta rimediata ai microfoni di Sky Sport: “Considerando quanto accaduto in questi giorni, con gli infortuni, devo fare i complimenti ai ragazzi che per 60 minuti hanno tenuto testa a una squadra forte come la Lazio. L’amarezza è legata solo ai gol subiti per mancanza di malizia. Sotto l’aspetto dell’impegno non posso rimproverare nulla. Chiaramente abbiamo commesso errori di gioventù che non si possono fare. Io devo pensare solo al campo. Gervinho è un giocatore importante. Nei due anni di Serie A c’è stato un cambiamento nel modo di affrontare le gare. Bisogna ragionare sulle qualità dei ragazzi a disposizione. Mercato? Per far crescere i giovani serve una base solida ed esperta”.