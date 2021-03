Parma, D’Aversa: “Possiamo ancora salvarci, ma basta errori. Krause il primo a crederci”

Il Parma si gioca le ultime chances di restare in Serie A, domani al Tardini arriva la Roma di Fonseca che ha ambizioni Champions. Il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa il match: “Contro le grandi squadre l’aspetto mentale ti porta a giocare in maniera più libera, ma non mi sento di dire che non abbiamo niente da perdere. Abbiamo bisogno di recuperare i punti persi negli scontri diretti, come con lo Spezia o contro l’Udinese. Purtroppo dobbiamo farlo contro una grande squadra che giovedì abbiamo visto vincere negli ottavi di Europa League. Partire avvantaggiati o svantaggiati non porta la vittoria nel calcio, ma il verdetto lo darà il campo”. Per la Roma pioggia di elogi: “E’ una squadra ben allenata, con un allenatore molto preparato che è migliorato tanto, da quando è arrivato in Italia, sotto l’aspetto difensivo. Il campionato italiano è molto tattico e ha portato il suo modo di pensare il calcio”. D’Aversa non perde la speranza: “La squadra l’ho vista bene in settimana, nonostante la partita di Firenze e nonostante quello che è successo con Spezia e Udinese. Ma anche con l’Inter possiamo recriminare sul risultato. Detto questo c’è rammarico per l’ennesima occasione sfuggita, ma ci deve essere consapevolezza che si può ancora raggiungere l’obiettivo. Krause? E’ il primo a portare serenità ed il primo a crederci. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, limitando gli errori e cercando la vittoria che poi potrebbe darci quella spinta a livello mentale”.

