Parma, D’Aversa: “Primo tempo incommentabile”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna persa contro la Fiorentina, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Devo dire che è incommentabile come abbiamo affrontato la prima parte della gara. La percentuale dei contrasti vinti da parte della Fiorentina e quella di contrasti persi da parte nostra è un dato eloquente. Chiaro poi che quando vai sotto 2-0 è difficile raddrizzarla. Nel secondo tempo c’è stata una reazione, la volontà di portare a casa il risultato ma non ci siamo riusciti. S’è fatto troppo poco nel primo tempo per portare a casa il risultato. Ci può stare di perdere, come successo con Inter e Verona, dove magari incidono un episodio o la gara dell’avversario, ma non ci deve essere rimorso nel fine gara nel dire che non abbiamo dato tutto e devo dire che nel primo tempo non ho visto quell’atteggiamento che ha caratterizzato il nostro cammino, anche in passato”.