Parma, D’Aversa punge l’Inter: “Siamo stati troppo leali con loro…”

Il Parma viene beffato nel finale da un’ottima Inter. Il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa commenta la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Prima di venir qui, ho rivisto il match. Credo che Stellini abbia visto un’altra partita. Credo che per le occasioni create il risultato finale non rispecchi la gara. Ci sono state tante occasioni da gol e non solo in ripartenza. Il rammarico è che non siamo stati leali e dovrei insegnare loro il contrario. La malizia a volte ci porta a perdere punti. Da una situazione di calcio d’angolo in cui un nostro giocatore ha avuto in crampo e abbiamo preso gol. Era una giornata in cui qualcuno non era in giornata… Mi riferisco a me stesso. Mi dispiace aver subito un giallo in un’occasione in cui è arrivato il rosso a Kucka. Cornelius credo sia uno dei più corretti d’Europa… Si possono trarre le conclusioni. Abbiamo preso un gol su calcio d’angolo e su un secondo gol quando abbiamo ragionato in maniera diversa, senza marcare l’uomo”.