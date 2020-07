Parma, D’Aversa: “Questo pari iniezione di fiducia. Giocare senza centravanti è complicato”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Bologna, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Queste le sue parole a SkySport: “Questa è un’iniezione di fiducia. Come l’anno scorso stiamo pagando ancora lo scotto degli infortuni. Sfido chiunque a giocare senza un centravanti di ruolo, si fa veramente fatica. Non è un alibi, ma è chiaro che per mettere in difficoltà l’avversario quello è un ruolo importante. Salvarsi l’anno scorso è stato un miracolo, quest’anno dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Abbiamo 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione e la nostra ambizione è quella di migliorarci. Ringrazio la società che durante la settimana ha voluto incoraggiare la squadra”.