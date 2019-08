Parma, D’Aversa: “Rammarico per il risultato, il pareggio era alla portata”

Si è da poco conclusa la sfida tra Parma e Juventus. Il tecnico dei gialloblu Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: “C’è tanto rammarico per il risultato, considerando anche il secondo tempo. Con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto portare a casa il pareggio. Gli aspetti positivi non mancano, abbiamo giocato alla pari con la Juventus anche se c’è rammarico per il risultato che nel calcio è quello che conta. Ci sono state diverse occasioni anche nel secondo temo sbagliate per alcune scelte, è chiaro che sotto questo aspetto qualche lacune c’è stata ma non mi sento di rimproverare i ragazzi”.

DIFESA – “Oggi la difesa ha ben figurato. Iacoponi è stato il migliore in campo, le difficoltà del primo tempo ci stanno contro un giocatore velocissimo con Costa. L’unica occasione da gol l’hanno creata centralmente, a livello numerico mancano dei giocatori ma oggi hanno fatto un’ottima gara”.