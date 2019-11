Parma, D’Aversa: “Faremo di tutto per vincere. Kulusevski resta? Mi auguro che…”

Domani, domenica 10 novembre, si giocherà la partita fra Parma e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico emiliano Roberto D’Aversa: “Bisogna avere la volontà di fare un risultato positivo, faremo di tutto per conquistare l’intera posta in palio, perché questi ragazzi se lo meritano per quanto fanno in allenamento. Rientrano a pieno regime Cornelius e Gagliolo, vengono in panchina Bruno Alves e Laurini, ma quest’ultimo è solo perché voleva star vicino alle squadra. La Roma è di qualità, sono una squadra completa: nonostante assenze importanti, sono terzi in classifica, e soprattutto si sta parlando poco di un allenatore che sta facendo molto bene, migliorando l’aspetto difensivo. Ha varie armi e può farci male”.

Ancora sull’avversario: “Costruiscono con tre difensori con due mediani nel loro 4-2-3-1 – prosegue D’Aversa -, quando Mancini si abbassa subentra Pastore, e poi c’è Dzeko che sa attaccare la profondità e aiutare la squadra. Danno pochi riferimenti, nella maggior parte dei casi attaccano l’ampiezza. Non è gara semplice, qualche difficoltà ce l’hanno avuta, poi però sono migliorati”.

Su Kulusevski e Cornelius: “Il giovane dell’Atalanta è continuamente accostato alle big ed è anche in Nazionale. È molto maturo per l’età che ha, bisogna esser bravi a farlo ragionare solo sul momento. Ce ne sono pochi di giocatori così usciti dalla Primavera, bravi noi a credere nelle sue qualità. A gol e assist può ancora migliorare. Addio a gennaio? Nella situazione in cui siamo neanche voglio pensare che a gennaio ci siano uscite di giocatori titolari… – ha proseguito il tecnico -. Cornelius è in condizione di giocare dall’inizio, se sta bene, infatti, sarà titolare”.