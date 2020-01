Parma, D’Aversa sfida la Juventus: “Gara difficilissima ma siamo vogliosi di portare a casa un risultato”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Il tecnico ha presentato la trasferta di Torino valida per la prima giornata del girone di ritorno. Ecco le sue parole:

SQUADRA – Tante assenze per i ducali: “Gervinho non sarà disponibile così come Grassi che era uscito malconcio dalla gara con il Lecce per un problema alla schiena. Kulusevski? Deve essere ancora più bravo perché non è visto più come il ragazzo proveniente dalla Primavera. Gli consiglio di non strafare per dimostrare. Deve continuare a divertirsi come fatto fino ad ora. Barillà è uscito malconcio dalla sfida con la Roma, verrà nonostante non si sia allenato né ieri né oggi”.

JUVENTUS – “Non dobbiamo pensare né alla Roma, né al mercato. Dobbiamo pensare alla sfida di domani che sarà difficilissima ma andremo lì vogliosi di portare a casa un risultato. Differenze rispetto alla gara d’andata? La Juventus è diversa. Adesso giocano in maniera diversa ma anche fisicamente stanno veramente bene. Affrontiamo una squadra forte però nel calcio di impossibile non c’è nulla”, ha concluso D’Aversa.