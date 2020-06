Parma, D’Aversa shock: “Ho avuto il Covid e ho avuto paura”

Roberto D’Aversa racconta: “Ho avuto il coronavirus e ho avuto paura”. Ai microfoni di Parma Today, l’allenatore ducale, a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A, si è confessato parlando della sua stretta esperienza con il virus pandemico e la scoperta, solo recente, della posititivà.

D’Aversa: “Ho avuto paura”

Dopo Gian Piero Gasperini e Beppe Iachini, allenatori di Atalanta e Fiorentina, Roberto D’Aversa è il terzo mister di Serie A a rivelato di aver contratto il Covid-19: “Ho avuto paura. Ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la Spal (giocata a marzo ndr). Niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no, cosa accertata solo dai test sierologici effettuati in questi ultimi giorni”. Una malattia che si è mostrata con una sintomatologia leggera rispetto a quella avuta da altri pazienti: “I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, cosa che mi succede ogni anno. La gestione da parte nostra è stata ottimale, perché il dottore ci ha seguito e perché noi siamo stati responsabili nel non mettere a rischio le altre persone. Sono stato con la mia famiglia, cosa che da calciatore e da allenatore ho fatto poco perché solitamente si dedica più tempo al lavoro che alla famiglia”. E sulla ripartenza del campionato che vedrà il Parma essere la prima squadra a scendere in campo il 20 giugno contro il Torino, D’Aversa ha commentato: “Ho sensazioni positive. Visto il periodo dal quale stiamo rientrando, poter nuovamente allenarsi e poter ricominciare a parlare di campionato rende tutto positivo”.